Temporali al centro-nord, allerta meteo arancione in due regioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Maltempo e Temporali in arrivo sull'Italia, in particolare al centro-nord. Scatta così per la giornata di domani – 8 settembre – l'allerta meteo arancione su gran parte del Veneto e alcuni settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Un flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna, si avvicina quindi al nostro Paese e, nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesci e Temporali sparsi, localmente di ...

