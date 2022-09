SkyShowtime | prima il Nord Europa | poi la Spagna

(Di mercoledì 7 settembre 2022), la prossima piattaforma ad arrivare in? ABC, di F. Marin, pag. 54 L’avventura di Sky è durata tre anni in. Ha portato buone anteprime a un prezzo ragionevole, ma il suo modello non è decollato. Nel nostro mercato continuano a comparire piattaforme gratuite con pubblicità – l’ultima è Runtime – mentre alcune di quelle già affermate stanno per offrire una versione più economica con pubblicità. Il colosso britannico torna come piattaforma di piattaforme, rafforzato dall’alleanza con Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+, Universal Pictures e Peacock. I contenuti combinati, sotto il marchio, saranno lanciati il 20 settembre nei paesiici e da lì saranno diffusi nei Paesi Bassi, nella penisola iberica e nell’centrale e ...

macitynet.it

Joint venture tra Comcast, la società madre di NBCUniversal e Sky, e Paramount Global,debutterà in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia il 20 settembre,del lancio nei Paesi ...La prossima a scendere in campo - anche se non in Italia - sarà, servizio streaming nato dalla joint venture tra Comcast, la società madre di NbcUniversal e Sky, e Paramount Global. ... SkyShowtime, annunciata data del lancio ufficiale e contenuti La piattaforma di streaming arriverà nei paesi Scandinavi prossimo 20 settembre e, a seguire, anche nel paese Iberico.SkyShowTime farà il suo debutto il prossimo 20 settembre in alcuni Paesi europei: non c'è l'Italia, che avrà Paramount+.