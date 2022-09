Polizia, in arrivo nuovi dirigenti per il Commissariato di Telese e Digos di Benevento (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Si insedierà il prossimo 12 settembre il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Telese Terme Commissario Capo dott. Elio Beneduce. Per molti anni in servizio presso la Squadra Mobile di Latina, ha maturato una vasta esperienza nel campo investigativo rendendosi protagonista di rilevanti operazioni di Polizia giudiziaria che hanno portato all’arresto di numerosi componenti del clan dei Di Silvio/ Casamonica/Ciarelli e di altri personaggi di spicco della criminalità organizzata pontina. Trasferito a Benevento nel maggio scorso, dopo un breve periodo alla D.i.g.o.s. della Questura di Benevento, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore della provincia di Benevento, ha affidato al dott. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Si insedierà il prossimo 12 settembre il nuovo dirigente deldi P.S. diTerme Commissario Capo dott. Elio Beneduce. Per molti anni in servizio presso la Squadra Mobile di Latina, ha maturato una vasta esperienza nel campo investigativo rendendosi protagonista di rilevanti operazioni digiudiziaria che hanno portato all’arresto di numerosi componenti del clan dei Di Silvio/ Casamonica/Ciarelli e di altri personaggi di spicco della criminalità organizzata pontina. Trasferito anel maggio scorso, dopo un breve periodo alla D.i.g.o.s. della Questura di, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore della provincia di, ha affidato al dott. ...

