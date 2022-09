Ludogorets-Roma, Mourinho: “Qui non per turismo, non vogliamo risparmiare nessuno” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Abbiamo il massimo rispetto per il Ludogorets e l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Non vogliamo risparmiare giocatori in vista del campionato. vogliamo vincere”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della sfida contro il Ludogorets in occasione della prima giornata di Europa League. E sugli avversari: “Difficile prevedere lo stile di gioco del Ludogorets, è una squadra esperta in Europa con un gruppo equilibrato – aggiunge Mourinho -. Ci aspettiamo difficoltà. Ma non siamo qui per turismo. Quando si inizia bene, si può controllare meglio il girone. Non dobbiamo fissare obiettivi su quarti, semifinale e finale. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Abbiamo il massimo rispetto per ile l’Helsinki. Il calcio europeo è diverso, ci sono spesso risultati a sorpresa anche in Champions. Nongiocatori in vista del campionato.vincere”. Lo ha detto il tecnico della, Josèalla vigilia della sfida contro ilin occasione della prima giornata di Europa League. E sugli avversari: “Difficile prevedere lo stile di gioco del, è una squadra esperta in Europa con un gruppo equilibrato – aggiunge-. Ci aspettiamo difficoltà. Ma non siamo qui per. Quando si inizia bene, si può controllare meglio il girone. Non dobbiamo fissare obiettivi su quarti, semifinale e finale. ...

