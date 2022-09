Live Napoli-Liverpool 2-0 Anguissa segna un gol spettacolo!

sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - rtl1025 : ?? “Bassa marea, Mont Saint-Michel in centro a Napoli Giriamo a vuoto, poi ci troviamo come miracoli #Bonsoir, my lo… -

Commenta per primo I principali episodi arbitrali della sfida trae Liverpool, valevole per la prima giornata del gruppo A di Champions League.- Liverpool Arbitro: Carlos del Cerro Grande Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP) - Guadalupe Porras Ayuso (ESP) IV: Cesar Soto Grado (ESP) VAR: Alejandro Hernández (ESP) AVAR: Xavier Estrada ...17 Toccato duro Osimhen, ma dovrebbe riuscire a continuare. 15 Il più attivo degli ospiti è Luis Diaz in questo momento.18' - OSIMHEN SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il nigeriano si fa ipnotizzare da Alisson: il brasiliano intuisce il lato e intercetta il pallone: occasione sciupata dal Napoli! 16' - Palla in profondità per Osi ...12' - Il Liverpool, dopo un inizio complicato, adesso ha preso campo e fa girare il pallone alla ricerca di spazi che per ora il Napoli non concede. 10' - Brutto intervento di Milner ai danni di Angui ...