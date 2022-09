IWA | Info & Match annunciati per “La Legge della Strada 5”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Lee iper “La5”, in programma Domenica 11 Settembre a Roma: IWA La5Domenica 11 Settembre – RomaPalatorrino – Via Fiume Giallo 47 Inizio Ore 20.15 – Biglietti online QUI Triple Treatfor IWA Heavyweight TitleFlavio Augusto (c) Vs Axel Tischer Vs Karim Brigante IWA Cruiserweight TitleMr. Flowey (c) Vs Bjorn Tag Team Open ChallengeLaw and Pain (Mr. Mastodont; Jordan Saeed) Vs ??? Dave Blasco Vs Nano Lopez Annunciata la presenza di VP Dozer e Taomanline: Whatsapp al 3348746722 Email: ItalianWrestlingAssociation2016@yahoo.com