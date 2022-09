Il caso di spionaggio in Grecia è arrivato in parlamento (e anche a Bruxelles) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi si riunisce per la prima la commissione d’inchiesta del parlamento greco che indaga sul caso di spionaggio politico che da inizio estate agita l’attualità politica del Paese. Un caso che rischia di mettere in seria difficoltà la tenuta del governo di centrodestra di Kyriakos Mitsotakis, eletto nel 2019 e determinato a restare in carica fino al termine della legislatura, previsto per la prossima estate. A fine luglio l’europarlamentare e leader del Partito Socialista (PASOK) Nikos Androulakis, tra i leader dell’opposizione, ha denunciato alla Corte suprema di essere stato intercettato per tre mesi dai servizi segreti greci. Nello stesso periodo, Androulakis riferisce di aver sventato un tentato attacco da parte di Predator, un potente software di spionaggio ideato dalla startup macedone Cytrox. Le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi si riunisce per la prima la commissione d’inchiesta delgreco che indaga suldipolitico che da inizio estate agita l’attualità politica del Paese. Unche rischia di mettere in seria difficoltà la tenuta del governo di centrodestra di Kyriakos Mitsotakis, eletto nel 2019 e determinato a restare in carica fino al termine della legislatura, previsto per la prossima estate. A fine luglio l’europarlamentare e leader del Partito Socialista (PASOK) Nikos Androulakis, tra i leader dell’opposizione, ha denunciato alla Corte suprema di essere stato intercettato per tre mesi dai servizi segreti greci. Nello stesso periodo, Androulakis riferisce di aver sventato un tentato attacco da parte di Predator, un potente software diideato dalla startup macedone Cytrox. Le ...

