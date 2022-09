Galtier: «La mia battuta sulla barca a vela è stata di cattivo gusto, ma in Francia non si può fare umorismo» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo la polemica scatenata dalla sua battuta sull’andare in trasferta in barca a vela, ironia maldestra nei confronti del problema del cambiamento climatico, e la protesta di Greenpeace di ieri, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier ha fatto marcia indietro. A Canal+, dopo la vittoria sulla Juventus alla prima di Champions, ha ammesso che la sua era stata una battuta di cattivo gusto, fuori luogo. «Ovviamente questo non è il momento di fare queste osservazioni, me ne rammarico. È stato uno scherzo di scarsa qualità. Sono naturalmente preoccupato per il problema del clima, so che responsabilità abbiamo. Ho sbagliato. Era una battuta di cattivo gusto e me ne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo la polemica scatenata dalla suasull’andare in trasferta in, ironia maldestra nei confronti del problema del cambiamento climatico, e la protesta di Greenpeace di ieri, l’allenatore del Psg, Christopheha fatto marcia indietro. A Canal+, dopo la vittoriaJuventus alla prima di Champions, ha ammesso che la sua eraunadi, fuori luogo. «Ovviamente questo non è il momento diqueste osservazioni, me ne rammarico. È stato uno scherzo di scarsa qualità. Sono naturalmente preoccupato per il problema del clima, so che responsabilità abbiamo. Ho sbagliato. Era unadie me ne ...

