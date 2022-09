**Elezioni: Letta, 'aperti a discutere di riforme ma no a presidenzialismo'** (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Di fronte alla proposta di una commissione bicamerale per le riforme lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, "siamo aperti a discutere", ma "siamo contro il presidenzialismo, non perché lo consideriamo un pericolo per la democrazia". Tuttavia "per un Paese come il nostro" sarebbe "una scelta profondamente superficiale e sbagliata, perché affidare tutti i poteri a uno o a una è un modo di far finta di risolvere i problemi", quindi "ci opporremmo" a una scelta del genere. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Di fronte alla proposta di una commissione bicamerale per lelanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, "siamo", ma "siamo contro il, non perché lo consideriamo un pericolo per la democrazia". Tuttavia "per un Paese come il nostro" sarebbe "una scelta profondamente superficiale e sbagliata, perché affidare tutti i poteri a uno o a una è un modo di far finta di risolvere i problemi", quindi "ci opporremmo" a una scelta del genere. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

