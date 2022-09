Elezioni 2022, sondaggio: Fratelli d’Italia stacca il Pd (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia primo partito al 23,8%, Pd al 20,9%. Testa a testa tra Lega (12,3%) e Movimento 5 Stelle (12%). E’ il quadro del sondaggio Emg per Cartabianca a meno di 20 giorni dalle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Forza Italia, con l’8,2%, è tallonata dal terzo polo: Azione-Italia Viva al 7,7%. Sinistra Italia e Verdi valgono il 3,1% come Noi Moderati. Seguono Italexit (2,9%) e +Europa 2,3%. Impegno civico è all’1,2%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –primo partito al 23,8%, Pd al 20,9%. Testa a testa tra Lega (12,3%) e Movimento 5 Stelle (12%). E’ il quadro delEmg per Cartabianca a meno di 20 giorni dallepolitichedel 25 settembre. Forza Italia, con l’8,2%, è tallonata dal terzo polo: Azione-Italia Viva al 7,7%. Sinistra Italia e Verdi valgono il 3,1% come Noi Moderati. Seguono Italexit (2,9%) e +Europa 2,3%. Impegno civico è all’1,2%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PagellaPolitica : ?? Il 96 per cento delle promesse contenute nei programmi elettorali è senza coperture economiche:… - PagellaPolitica : Il centrodestra, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva hanno promesso circa 330 misure… - PagellaPolitica : ?? Non sai chi votare alle elezioni del 25 settembre? Da oggi può darti una mano - srosi56 : RT @amnestyitalia: Portiamo i diritti umani nella campagna elettorale. Chiedi ai/alle leader di aderire al nostro manifesto in 10 punti. #s… - TizianoPesce : RT @forumterzosett: ???Domani alle 9.00 su @radioanchio, si parlerà con la nostra portavoce @pallucchi delle richieste del #Terzosettore al… -