Como | separazione vicina con Gattuso | sullo sfondo D’Angelo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Giornata di incontri in casa, in mattinata quello conper la risoluzione del contratto,Giornata di incontri in casa, in mattinata quello conper la risoluzione del contratto,. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere una giornata di grandi novità in casa. La società sta facendo valutazioni e il profilo dell’ex Pisa è in cima alla lista dovessero separarsi le strade con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Giornata di incontri per il, sul tavolo in cambio in panchina: come evidenzia Sky Sport , oggi il vertice con Giacomo Gattuso per definire la, successivamente quello con il successore designato, Luca D'Angelo , ...In mezzo abbiamo visto il pari 2 - 2 in casa contro il. DIRETTA SUDTIROL PISA: IL RITORNO DI ... ha dunque zero punti e, dopo l'incredibileda Lamberto Zauli che aveva appena firmato, ...Sta per saltare la panchina del Como, mister Gattuso verso l'addio alla società lariana. Scrive in merito Gianluca Di Marzio: "Due punti in quattro giornate. Abbastanza per ...Giornata di incontri per il Como: prima con Gattuso per definire la separazione, poi con D'Angelo per trovare l'intesa ...