Brindisi | incidente in scooter | Giuseppe muore a 37 anni Il dolore sui social | ' Ti vogliamo bene'

Morto a 37 anni per unin moto a. Giuseppe De Vincentis stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, quando alle 2.30 di mercoledì 7 settembre è stato protagonista di un terribile, che ...Tra l'altro proprio nella giornata del 5 settembre asi sono chiusi i festeggiamenti per i ... L'è avvenuto attorno alle 2:30 della notte . L'mortale Come già detto De ...Morto a 37 anni per un incidente in moto a Brindisi. Giuseppe De Vincentis stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, quando alle 2.30 di mercoledì 7 settembre è ...Don Antonio Russo, alla guida della chiesa matrice, è ricoverato da ieri nel reparto grandi ustionati di Brindisi dopo esserci bruciato in casa in circostanze ancora in fase di ricostruzione. Tanti me ...