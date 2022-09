Benitez: “Kvaratskhelia enorme minaccia per il Liverpool” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si avvicina la super sfida del “Diego Armando Maradona” tra Napoli e Liverpool. Stasera alle 21.00 le due compagini si affronteranno nel debutto del Girone A della Champions League. Sarà un osservatore attento del match Rafa Benitez, doppio ex perché in passato ha allenato prima i Reds e poi gli azzurri. Il Times lo ha intervistato in merito alla gara di stasera e lui, da grande esperto, si è soffermato su diversi aspetti: “Khvicha Kvaratskhelia sarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un’enorme minaccia per il Liverpool. Ha giocato come ala sinistra, ma può usare entrambi i piedi, può dribblare su entrambi i lati, può creare passaggi e può finalizzare. Ha ritmo e vuole lasciare il segno nelle partite”. Il tecnico spagnolo ha poi proseguito: “Il pericolo per il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si avvicina la super sfida del “Diego Armando Maradona” tra Napoli e. Stasera alle 21.00 le due compagini si affronteranno nel debutto del Girone A della Champions League. Sarà un osservatore attento del match Rafa, doppio ex perché in passato ha allenato prima i Reds e poi gli azzurri. Il Times lo ha intervistato in merito alla gara di stasera e lui, da grande esperto, si è soffermato su diversi aspetti: “Khvichasarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un’per il. Ha giocato come ala sinistra, ma può usare entrambi i piedi, può dribblare su entrambi i lati, può creare passaggi e può finalizzare. Ha ritmo e vuole lasciare il segno nelle partite”. Il tecnico spagnolo ha poi proseguito: “Il pericolo per il ...

