Atletica, Gianmarco Tamberi è un mostro! Vince la Diamond League, volo sontuoso a 2.34: padrone totale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianmarco Tamberi è un fuoriclasse assoluto. Un atleta di razza, un agonista puro, un talento cristallino che si esalta nelle situazioni che contano. Un mostro totale. Il Campione Olimpico di salto in alto è tornato in pedana per disputare la Finale della Diamond League, ad appena quattro giorni di distanza dal matrimonio con la sua Chiara e con una preparazione ovviamente non ideale. Il marchigiano non si ferma di fronte agli ostacoli e nella piazza di Zurigo (Svizzera) vola a 2.34 metri al secondo tentativo, batte lo statuntense JuVaughn Harrison (2.34 alla terza) e difende il diamantone che aveva conquistato lo scorso anno. Mai nessun italiano si era imposto nel massimo circuito internazionale itinerante prima del ribattezzato Gimbo, nel giro di dodici mesi ha firmato una superlativa doppietta.

