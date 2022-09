Willy Monteiro, due anni fa l’omicidio. La famiglia: ‘Ci manchi tantissimo’ (Di martedì 6 settembre 2022) È diventato il figlio di tutti gli italiani. Basti pronunciare il suo nome, dire Willy, che la mente va indietro nel tempo, che si è fermato a quella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 quando il ragazzo di Paliano è stato massacrato di botte e ucciso. In una serata di fine estate che doveva essere come tante e che, invece, in pochi istanti si è trasformata in una tragedia. Due anni fa Willy Monteiro è stato ucciso dal branco a Colleferro, nella zona della movida: tutti contro di lui, un ragazzo così esile e fragile, che aveva appena finito il suo turno al lavoro e aveva raggiunto gli amici. Proprio lui che aveva cercato di fare da ‘paciere’ e si era assicurato che andasse tutto bene. Ma bene non è andato perché quella che inizialmente sembrava una discussione tra ragazzi, tra spintoni e parole che volevano, si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) È diventato il figlio di tutti gli italiani. Basti pronunciare il suo nome, dire, che la mente va indietro nel tempo, che si è fermato a quella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 quando il ragazzo di Paliano è stato massacrato di botte e ucciso. In una serata di fine estate che doveva essere come tante e che, invece, in pochi istanti si è trasformata in una tragedia. Duefaè stato ucciso dal branco a Colleferro, nella zona della movida: tutti contro di lui, un ragazzo così esile e fragile, che aveva appena finito il suo turno al lavoro e aveva raggiunto gli amici. Proprio lui che aveva cercato di fare da ‘paciere’ e si era assicurato che andasse tutto bene. Ma bene non è andato perché quella che inizialmente sembrava una discussione tra ragazzi, tra spintoni e parole che volevano, si è ...

