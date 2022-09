sportli26181512 : VXL, l'entusiasmo di un blogger del Napoli: 'Kvara-landia, divertimento assicurato': Tra le sorprese di questo iniz… -

vivoperlei.calciomercato.com

È un articolo che mescola l'per lo scudetto appena portato a casa con l'ambizione di ...con la puntata del 27 giugno - 2 luglio! Un carissimo saluto a tutti i blogger dalla Redazione diMitico! Sulle ali dell'c'è il rischio di cullarsi - in realtà ci sarebbe anche il ... E allora, cari lettori dima soprattutto carissime lettrici - in questi tempi difficili tra un ... Blog: Trofeo Critica: tra mercato e sogni, Pippo Russo premia 'un vero gioiello' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...