Vegana contro spiedino, sfida in strada a New York | video (Di martedì 6 settembre 2022) Da una parte lei, Vegana convinta, in strada a New York per una manifestazione di protesta contro l'uso massiccio di carne nell'alimentazione americana e mondiale. Dall'altra lui che sfida i manifestanti impugnando uno spiedino, di carne, gustato, morsicato, leccato davanti a lei. lei che urla, lui serafico che mangia Leggi su panorama (Di martedì 6 settembre 2022) Da una parte lei,convinta, ina Newper una manifestazione di protestal'uso massiccio di carne nell'alimentazione americana e mondiale. Dall'altra lui chei manifestanti impugnando uno, di carne, gustato, morsicato, leccato davanti a lei. lei che urla, lui serafico che mangia

