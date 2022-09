Totti e Ilary Blasi | il duro sfogo di Alberto Matano a “La vita in diretta”

Leggi su tvzap

(Di martedì 6 settembre 2022) Siamo arrivati a settembre, al termine dell’estate. I programmi tv sono ripartiti: il pubblico ha potuto godere ieri, lunedì 5 settembre 2022, della messa in onda de “Lain”. La prima puntata della stagione è stata incentrata su cronaca nera e rosa, secondo lo schema classico del format condotto da anni da. Tra i gossip di cui si è discusso in studio quello che forse più ha caratterizzato la bella stagione: la separazione di Francesco. Il conduttore però ha voluto fare una precisazione prima di cedere la parola ai suoi ospiti chiamati a commentare la rottura. Unointv che non è passato in sordina e che sta già facendo parlare il web. (continua a leggere dopo le foto) leggi ...