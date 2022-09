Roma, Zaniolo scalpita: rientro con l'Atalanta e rinnovo di contratto (Di martedì 6 settembre 2022) Roma - Ancora qualche partita fuori, poi Nicolò Zaniolo potrà tornare in campo per aiutare la Roma e dare una soluzione offensiva in più a Mourinho. Il talento giallorosso scalpita , non vede l'ora di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022)- Ancora qualche partita fuori, poi Nicolòpotrà tornare in campo per aiutare lae dare una soluzione offensiva in più a Mourinho. Il talento giallorosso, non vede l'ora di ...

DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - RFracico : Arriva Mourinho. Si rompe Spinazzola (stella della squadra di Fonseca, non so se ricordate come andava), parte Dzek… - TuttoASRoma24 : Roma, Zaniolo scalpita: nel mirino la sfida con l’Atalanta ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - sportli26181512 : Roma, Zaniolo scalpita: rientro con l’Atalanta e rinnovo di contratto: Il talento giallorosso sta recuperando dall'… - CalcioNews24 : La #Roma soffre l'assenza di #Zaniolo -