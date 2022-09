PSG-Juventus oggi | orario Champions League 6 settembre | programma in chiaro | probabili formazioni | streaming

(Di martedì 6 settembre 2022) PSG-: è il momento della prima giornata della fase a gruppi (Girone H) della2022-2023, in questo martedì 6. Sfida affascinante e delicata nella capitale transalpina, al Parco dei Principi: i campioni di Francia, una dellefavorite per la vittoria finale del torneo, ricevono i bianconeri (privi di Di Maria e Pogba) di Max Allegri, ancora in cerca di identità dopo un inizio di campionato non proprio convincente. Chi la spunterà? La parola al campo: unico giudice supremo. Di seguito, ildettagliato, lee come seguire in tv inla sfida ditra PSG e ...

JuventusFCYouth : #Under19 | @UEFAYouthLeague 1° giornata ?? PSG ?? Juventus ??? Martedì 6 settembre ? 14:00 Forza ragazzi! ???? #UYL - DiMarzio : #ChampionsLeague | @juventusfc, la probabile formazione per la sfida contro il @PSG_inside - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per la prima sfida di #UYL ?? PSG ?? - SampeiTiziano : @toselluc @ColpogobboYtube Segnati quello che scrivo: la Juventus vince contro il PSG. Ne sono convinto. - ChuchoCastroP : RT @Cecilia_esse: pogba domani con mbappe durante l'intervallo di psg juventus -

Oggi, in conferenza stampa, l'allenatore dellaha presentato così la gara contro il Paris ... Così si andrebbe verso un 3 - 5 - 2, quasi a specchio con il, che garantirebbe anche maggiore ...Commenta per primo Danilo ci mette la faccia. Il terzino dellamanda un messaggio via Instagram alla vigilia dell'esordi in Champions League con il: 'Nella mia vita ho attraversato momenti difficili e ho sempre saputo che c'erano due vie d'uscita: ...Ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza per Parigi, dove martedì alle 21 i ragazzi di Allegri sfideranno il Paris Saint Germain di Mbappé, Messi e Neymar nella prima gara del Gruppo H ...PSG-Juventus, le parole di Allegri alla vigilia: "Domani non è decisiva. Vogliamo creare i presupposti per una grande seconda parte di stagione". Bonucci: ...