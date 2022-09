Pronostico Bitesize | Lorient vs Lione – 07 09 22

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 settembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Liga 1 Mercato: Vince ilProbabilità: 19/20 @888sport Cercando di estendere quello che è stato un inizio stellare per la stagione 2022/23, ilfarà la trasferta amercoledì sera. A cominciare dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe essersi trovato nel cuore di una rotta di retrocessione la scorsa stagione, Les Merlus sembra essersi lasciato alle spalle questi problemi. Visti per l’ultima volta durante il fine settimana ottenere una vittoria combattuta per 1-0 contro l’Ajaccio, gli uomini di Régis Le Bris hanno perso solo una delle prime cinque partite di Ligue 1. Tornando immediatamente alla vittoria dopo quella sconfitta per 5-2 piena di azione per mano del Lens il 31 agosto, i Reds cercheranno disperatamente di causare ...