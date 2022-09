Nuova protesta a Gastech, Digos Milano identifica 5 attivisti (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno esposto striscioni con scritto 'l'energia fossile è morte" e "Clean gas is a dirty lie" gli attivisti di Exctintion Rebellion che questa mattina hanno simbolicamente occupato lo spazio 'Energy ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno esposto striscioni con scritto 'l'energia fossile è morte" e "Clean gas is a dirty lie" glidi Exctintion Rebellion che questa mattina hanno simbolicamente occupato lo spazio 'Energy ...

Vannini2016 : RT @OGiannino: Nuova conferma che l'invasione russa in Ucraina subisce scacchi crescenti: rinviati i referendum-farsa con cui Putin sperava… - AlessandroBonon : RT @OGiannino: Nuova conferma che l'invasione russa in Ucraina subisce scacchi crescenti: rinviati i referendum-farsa con cui Putin sperava… - rob_arci : RT @OGiannino: Nuova conferma che l'invasione russa in Ucraina subisce scacchi crescenti: rinviati i referendum-farsa con cui Putin sperava… - franchi1978 : RT @OGiannino: Nuova conferma che l'invasione russa in Ucraina subisce scacchi crescenti: rinviati i referendum-farsa con cui Putin sperava… - Francesco6418 : RT @OGiannino: Nuova conferma che l'invasione russa in Ucraina subisce scacchi crescenti: rinviati i referendum-farsa con cui Putin sperava… -