Lulù Selassié ci riprova | Scoppia l’amore dopo il GF | è successo tutto nella notte

Leggi su direttanews

(Di martedì 6 settembre 2022) Novità inaspettata per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip,costretta a dire tutta la verità: è di nuovo amore? L’ex gieffina(screenshot Twitter)Periodo movimentato quello che sta senza dubbio vivendodiversi mesi dalla fine dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. In particolare, la sua vita privata continua ad attirare l’attenzione di tutti anche a causa di alcuni clamorosi colpi di scena. Prima la storia con Manuel Bortuzzo fatta di alti e bassi e nata propriocasa più spiata d’Italia. Una storia terminatapoche settimane dalla fine del reality per volere del nuotatore ed a discapito proprio della principessina etiope. Poi sono emerse alcune ...