“L’isola delle idee” | gli esperti del settore turistico si incontrano a Ponza

Ponza – "L'isola delle idee" è un progetto che nasce con l'obiettivo di raccogliere, condividere e sviluppare strategie e opportunità turistiche fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'intero territorio isolano; per rafforzare l'immagine di Ponza e costruire una proposta turistica nuova ed innovativa, incentrata sui bisogni di chi viene a soggiornare a Ponza e basata sui suggerimenti di esperti del settore. Dal 16 al 18 settembre infatti, ospiteremo, sulla nostra bellissima isola, 5 professionisti del settore turistico e chiederemo loro di descrivere, attraverso contenuti digitali, l' esperienza vissuta sull'isola al fine di poter studiare e ideare una nuova proposta turistica.

