“L’hanno rimandata a casa 3 volte dal PS con tachipirina | ma aveva un tumore al cervello”

Per tre volte si era recata al PS, e per tre volte l'avevano rimandata a casa con la diagnosi di "Cefalea curabile con paracetamolo", mentre invece era malata di tumore al cervello. È quanto successo a una professoressa di 54 anni di Verbania, Alessandra Taddei, morta il 20 agosto 2022, dopo un anno di cure contro il cancro. A denunciare l'accaduto è stato il marito della donna, Francesco Costa, che su Repubblica ha deciso di raccontare tutto "Perché i medici agiscano con meno leggerezza". L'uomo è profondamente "Deluso da questa sanità" e si chiede come farà a "Tornare in pronto soccorso, dove mi sono sentito umiliato oltre che non ascoltato".

