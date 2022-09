Joe R Lansdale e Sergio Bonelli Editore presentano “The Gentleman’S Hotel”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022) JOE R.un nuovo esclusivo progetto “THE” CON LA SCENEGGIATURA DI LUCA CROVI E I DISEGNI DALLO STILE VISIONARIO DI DANIELE SERRA (BRITISH FANTASY AWARD 2021) Debuttano il 23 settembre in fumetteria e in libreria le vicende del predicatore e pistolero Jebediah Mercer nato dalla mente di uno degli scrittori più geniali e prolifici degli Stati Uniti Presentazione in anteprima sabato 10 settembre alle ore 19.30 in occasione di FLORINAS IN GIALLO L’ISOLA DEI MISTERI, il festival sardo dedicato alla letteratura gialla, con Luca Crovi, Daniele Serra e Joe R.(in collegamento video) in conversazione con Daniele Mocci «Daniele Serra ha uno stile che e? difficile da classificare. Certe ...