Elezioni: Calenda a Letta, 'che campagna assurda, ma avete già perso?' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ma quindi @EnricoLetta avete già perso? Che modo di fare campagna elettorale assurdo. Bloccheremo noi la destra sul Senato al proporzionale. Ma non per fare una maggioranza con Fratoianni e i 5S, per andare avanti con Agenda Draghi e possibilmente con Draghi stesso". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando alle ultime affermazioni di Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ma quindi @Enricogià? Che modo di fareelettorale assurdo. Bloccheremo noi la destra sul Senato al proporzionale. Ma non per fare una maggioranza con Fratoianni e i 5S, per andare avanti con Agenda Draghi e possibilmente con Draghi stesso". Lo scrive su Twitter Carloreplicando alle ultime affermazioni di Enrico

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Calenda: 'Serve un governo di unità nazionale, anche con Meloni' [di VALERIA FORGNONE] - Ruffino_Lorenzo : Il risultato di Calenda rischia di essere poco rilevante, se l’obiettivo è quello di dar vita a un nuovo governo Dr… - Mario48440912 : RT @ImolaOggi: Si vota per finta? Elezioni, Calenda: 'tutti con Draghi è la soluzione migliore' - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ardigiorgio: Gilet giallo candidato di #azione a Taranto,capogruppo in consiglio regionale della lista “popolari per Emiliano” alla dom… -