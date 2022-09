Elezioni 2022, scontro Letta-Calenda sul “voto utile” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo ha detto ieri, lo ha ribadito anche oggi: per Enrico Letta non esiste alternativa al “voto utile”. Una posizione, questa del leader Pd, che ha suscitato le proteste del numero uno di Azione, Carlo Calenda. “Calenda fa quello che crede, ovviamente. Mi sembra che sia chiaro ormai: il Terzo polo guarda a destra”, le parole di ieri di Letta, commentando quelle del leader di Azione che si augurava ‘una alleanza comune’ anche con Giorgia Meloni. Questa, per il dem, sarebbe quindi “la conferma di quello che diciamo, e cioè che chi vuole battere la destra ha un solo voto utile, quello per il centrosinistra. Tutti gli altri sono voti che in un modo o nell’altro aiutano le destre”. “Ai nostri candidati e candidate – ha poi ribadito oggi il ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo ha detto ieri, lo ha ribadito anche oggi: per Enriconon esiste alternativa al “”. Una posizione, questa del leader Pd, che ha suscitato le proteste del numero uno di Azione, Carlo. “fa quello che crede, ovviamente. Mi sembra che sia chiaro ormai: il Terzo polo guarda a destra”, le parole di ieri di, commentando quelle del leader di Azione che si augurava ‘una alleanza comune’ anche con Giorgia Meloni. Questa, per il dem, sarebbe quindi “la conferma di quello che diciamo, e cioè che chi vuole battere la destra ha un solo, quello per il centrosinistra. Tutti gli altri sono voti che in un modo o nell’altro aiutano le destre”. “Ai nostri candidati e candidate – ha poi ribadito oggi il ...

