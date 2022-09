Draghi l'illusionista, gli aiuti sulle bollette li paghiamo noi (Di martedì 6 settembre 2022) Detto con una buona dose di semplificazione, ma altrettanta di realismo, finirà che il decreto contro il caro bollette ce lo pagheremo da soli. Sì, perché a quanto pare, una parte della copertura (la cui entità non è ancora chiara) potrebbe essere attinta dall'ammontare dell'extragettito Iva, il cui livello è stato reso noto ieri dal Mef. Nei primi sette mesi di quest'anno, il maggior esborso ha raggiunto i 13,7 miliardi, in percentuale siamo al +18,7. Questo a causa soprattutto dell'impennata dei prezzi, in misura maggiore dei carburanti. Non è un mistero: gran parte delle filiere hanno subito rincari significativi, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime (a causa della guerra in Ucraina, sì, ma non solo, considerando che alcune linee hanno risentito della supply chain della componentistica cinese già dai mesi precedenti l'invasione). Dunque abbiamo dovuto ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Detto con una buona dose di semplificazione, ma altrettanta di realismo, finirà che il decreto contro il caroce lo pagheremo da soli. Sì, perché a quanto pare, una parte della copertura (la cui entità non è ancora chiara) potrebbe essere attinta dall'ammontare dell'extragettito Iva, il cui livello è stato reso noto ieri dal Mef. Nei primi sette mesi di quest'anno, il maggior esborso ha raggiunto i 13,7 miliardi, in percentuale siamo al +18,7. Questo a causa soprattutto dell'impennata dei prezzi, in misura maggiore dei carburanti. Non è un mistero: gran parte delle filiere hanno subito rincari significativi, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime (a causa della guerra in Ucraina, sì, ma non solo, considerando che alcune linee hanno risentito della supply chain della componentistica cinese già dai mesi precedenti l'invasione). Dunque abbiamo dovuto ...

