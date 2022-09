Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale (Di martedì 6 settembre 2022) A dieci anni dal suo trasferimento dalla Juventus al Genoa, Ciro Immobile è stato condannato dalla Corte di Cassazione (con sentenza definitiva) per evasione fiscale. L’attaccante, attualmente capitano della Lazio, secondo i giudici (che si sono basati sulle indagini della Guardia di Finanza) non avrebbe pagato l’Irpef relativa al compenso del suo “manager”, Alessandro Moggi, che in quella trattativa ha avuto un doppio ruolo: consulente di mercato del club ligure e – per l’appunto – manager del calciatore. Ciro Immobile condannato (in Cassazione) per evasione fiscale Era l’estate del 2012. Ciro Immobile aveva 22 anni e proprio in quel periodo arrivò il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) A dieci anni dal suo trasferimento dalla Juventus al Genoa,dalla Corte di Cassazione (con sentenza definitiva) per. L’attaccante, attualmente capitano della Lazio, secondo i giudici (che si sono basati sulle indagini della Guardia di Finanza) non avrebbe pagato l’Irpef relativa al compenso del suo “manager”, Alessandro Moggi, che in quella trattativa ha avuto un doppio ruolo: consulente di mercato del club ligure e – per l’appunto – manager del calciatore.(in Cassazione) perEra l’estate del 2012.aveva 22 anni e proprio in quel periodo arrivò il suo ...

neXtquotidiano : Ciro #Immobile è stato condannato per evasione fiscale - rep_roma : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [aggiornamento delle 08:10] - ReteSport : ?? Evasione fiscale, condannato Ciro #Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi Jr #Rassegna #ASRoma #Lazio - Mario192710 : RT @PagineRomaniste: Evasione fiscale, condannato Ciro #Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi Jr #ASRoma #Moggi #LaRepubblica… - PagineRomaniste : Evasione fiscale, condannato Ciro #Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi Jr #ASRoma #Moggi #LaRepubblica… -