Berrettini si arrende a Ruud: addio Us Open (Di martedì 6 settembre 2022) Matteo Berrettini si ferma nei quarti di finale dell'edizione n.142 degli US Open, quarto torneo stagionale del «Grande Slam» in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il 26enne tennista romano, numero 14 del ranking mondiale e 13esima testa di serie, si è arreso al norvegese Casper Ruud, n.7 Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-1 6-4 7-6 (4), dopo due ore e 35 minuti di gioco. Nel terzo set, il capitolino sembrava lanciato almeno al quarto, ma ha subito la rimonta di un Ruud più muscolare e preciso, che ora attende di sfidare uno tra l'australiano Nick Kyrgios (23) ed il russo Karen Khachanov (27). Per l'Italtennis c'è comunque un'altra carta da giocare, e cioè Jannik Sinner, che nella notte italiana ...

