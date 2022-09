"Vergognoso". L'evento che fa infuriare gli esuli Istriani (Di lunedì 5 settembre 2022) Polemiche ad Altamura per l'evento organizzato da un'associazione che ha come relatore lo storico Eric Gobetti, autore del volume "E allora le foibe?" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Polemiche ad Altamura per l'organizzato da un'associazione che ha come relatore lo storico Eric Gobetti, autore del volume "E allora le foibe?"

MBillante : 5 settembre 1938 introdotte le leggi razziali, un evento vergognoso e drammatica per l’Italia. Sono passati solo 84 anni! - gattogeremia : RT @angelinascanu: @CarloCalenda @FrancescoBonif1 @repubblica @Maumol Giovedì in Sardegna, c'era un ministro della Repubblica, esattamente… - claudelcam : RT @angelinascanu: @CarloCalenda @FrancescoBonif1 @repubblica @Maumol Giovedì in Sardegna, c'era un ministro della Repubblica, esattamente… - Margher69152351 : RT @angelinascanu: @CarloCalenda @FrancescoBonif1 @repubblica @Maumol Giovedì in Sardegna, c'era un ministro della Repubblica, esattamente… - AntonioDonatoPa : RT @angelinascanu: @CarloCalenda @FrancescoBonif1 @repubblica @Maumol Giovedì in Sardegna, c'era un ministro della Repubblica, esattamente… -