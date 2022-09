US Open 2022: tutti i live e le dirette scritte giorno per giorno (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella splendida cornice di Flushing Meadows, New York City, parte l’ultimo slam della stagione tennistica, gli Us Open 2022. Sportface.it seguirà giorno dopo giorno il torneo americano, con news, approfondimenti, risultati ma soprattutto tante dirette testuali delle sfide che vedranno in campo i tennisti italiani e non solo. Qui troverete l’archivio di tutti i nostri live durante le due settimane. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY live US Open 2022 LUNEDI’ 5 SETTEMBRE OTTAVI DI FINALE – JANNIK SINNER vs. ILYA IVASHKA DOMENICA 4 SETTEMBRE OTTAVI DI FINALE – MATTEO BERRETTINI vs ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA SABATO 3 SETTEMBRE TERZO TURNO – ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella splendida cornice di Flushing Meadows, New York City, parte l’ultimo slam della stagione tennistica, gli Us. Sportface.it seguiràdopoil torneo americano, con news, approfondimenti, risultati ma soprattutto tantetestuali delle sfide che vedranno in campo i tennisti italiani e non solo. Qui troverete l’archivio dii nostridurante le due settimane. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYUSLUNEDI’ 5 SETTEMBRE OTTAVI DI FINALE – JANNIK SINNER vs. ILYA IVASHKA DOMENICA 4 SETTEMBRE OTTAVI DI FINALE – MATTEO BERRETTINI vs ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA SABATO 3 SETTEMBRE TERZO TURNO – ...

