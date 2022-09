Uomini e Donne, Nicole Mazzocato criticata perché si mostra “già in forma a pochi giorni dal parto”: la replica dell’ex corteggiatrice (Di lunedì 5 settembre 2022) Nicole Mazzocato ha da poco dato alla luce il suo primogenito Paolo Anastasio. L’ex volto noto di Uomini e Donne ha successivamente voluto condividere i momenti che hanno preceduto il momento tanto emozionante, ma anche e soprattutto i momenti post parto. Attraverso dei video condivisi sul suo profilo Instagram infatti, qualche giorno fa, aveva raccontato del suo cambiamento fisico. La Mazzocato aveva affermato di aver perso sin da subito molti chili messi sù durante la gravidanza, ma aveva anche specificato di volerne mantenere alcuni e non volerli perderli tutti. Nicole Mazzocato ieri ha poi condiviso un ulteriore video sul suo social dove è ben visibile il suo fisico decisamente molto in forma già a pochissime ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 settembre 2022)ha da poco dato alla luce il suo primogenito Paolo Anastasio. L’ex volto noto diha successivamente voluto condividere i momenti che hanno preceduto il momento tanto emozionante, ma anche e soprattutto i momenti post. Attraverso dei video condivisi sul suo profilo Instagram infatti, qualche giorno fa, aveva raccontato del suo cambiamento fisico. Laaveva affermato di aver perso sin da subito molti chili messi sù durante la gravidanza, ma aveva anche specificato di volerne mantenere alcuni e non volerli perderli tutti.ieri ha poi condiviso un ulteriore video sul suo social dove è ben visibile il suo fisico decisamente molto ingià assime ...

