Ultime Notizie Roma del 05-09-2022 ore 14:10 (Di lunedì 5 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di papà gli dico per ora mi vieta di andare Kiev Mosca ma mi sono tenuto in contatto santopadre intervistato dalla CNN del Portogallo dice non posso andare perché dopo la trasferta in Canada recupero del ginocchio Sì un po’ risentito e sulla guerra in Ucraina la situazione è davvero tragica Kabul attacco kamikaze di fronte all’ambasciata russa due funzionari russi hanno perso la vita nell’esclusione oltre a loro almeno 15 tra morti e feriti ma il numero sarebbe da confermare la strage in Canada 10 persone uccise a coltellate a nord di Ottawa caccia due uomini soccorritori hanno descritto scene raccapriccianti alcune delle vittime secondo quanto riferito dagli induisti ci sarebbero state colpite caso altre di proposito ancora Ignoto il movente scuola iniziano i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di papà gli dico per ora mi vieta di andare Kiev Mosca ma mi sono tenuto in contatto santopadre intervistato dalla CNN del Portogallo dice non posso andare perché dopo la trasferta in Canada recupero del ginocchio Sì un po’ risentito e sulla guerra in Ucraina la situazione è davvero tragica Kabul attacco kamikaze di fronte all’ambasciata russa due funzionari russi hanno perso la vita nell’esclusione oltre a loro almeno 15 tra morti e feriti ma il numero sarebbe da confermare la strage in Canada 10 persone uccise a coltellate a nord di Ottawa caccia due uomini soccorritori hanno descritto scene raccapriccianti alcune delle vittime secondo quanto riferito dagli induisti ci sarebbero state colpite caso altre di proposito ancora Ignoto il movente scuola iniziano i ...

