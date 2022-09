Suicidi in carcere, i tre rimedi urgenti indicati dal Garante (Di lunedì 5 settembre 2022) Ripubblichiamo per gentile concessione un articolo di Mauro Palma, il Garante nazionale delle persone private della libertà, pubblicato su Questione Giustizia il 5 settembre 2022. 1. Ferragosto. Prima mattina: disteso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 settembre 2022) Ripubblichiamo per gentile concessione un articolo di Mauro Palma, ilnazionale delle persone private della libertà, pubblicato su Questione Giustizia il 5 settembre 2022. 1. Ferragosto. Prima mattina: disteso L'articolo proviene da il manifesto.

lennoxlw : RT @Station2To: 59 suicidi in carcere, sono, erano persone - linofraschetti : RT @diemmeti: Note e riflessioni sui suicidi in carcere - diemmeti : Note e riflessioni sui suicidi in carcere - labettala : RT @BPossibile: Sono 59 i suicidi avvenuti nelle carceri sul territorio italiano dall’inizio dell’anno, 6 dei quali in Emilia Romagna.È nec… - fabbal18 : RT @BPossibile: Sono 59 i suicidi avvenuti nelle carceri sul territorio italiano dall’inizio dell’anno, 6 dei quali in Emilia Romagna.È nec… -