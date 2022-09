Steve Hackett: anche Roma nel tour teatrale dell’ex Genesis, in occasione del 50° anniversario di “Foxtrot” (Di lunedì 5 settembre 2022) Steve Hackett Genesis REVISITED WORLD tour L’EX Genesis TORNA IN ITALIA PER IL 50ESIMO anniversario DI Foxtrot IL tour teatrale SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO LIVE Roma @AUDITORIUM CONCILIAZIONE – 13 NOVEMBRE Tutte le date autunnali: 13/11 Roma – 14/11 BOLOGNA – 15/11 TORINO 16/11 MILANO – 18/11 PADOVA – 19/11 LEGNANO Reduce dal suo tour solista di maggior successo e dopo aver annunciato il ritorno in Italia in autunno con il suo nuovo spettacolo “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett comunica una nuova data, il 13 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)REVISITED WORLDL’EXTORNA IN ITALIA PER IL 50ESIMODIILSI ARRICCHISCE DI UN NUOVO LIVE@AUDITORIUM CONCILIAZIONE – 13 NOVEMBRE Tutte le date autunnali: 13/11– 14/11 BOLOGNA – 15/11 TORINO 16/11 MILANO – 18/11 PADOVA – 19/11 LEGNANO Reduce dal suosolista di maggior successo e dopo aver annunciato il ritorno in Italia in autunno con il suo nuovo spettacolo “Revisited –at Fifty +Highlights”, il leggendario chitarrista deicomunica una nuova data, il 13 ...

