Spider-Man: No Way Home torna in testa al box office USA a nove mesi dall'uscita (Di lunedì 5 settembre 2022) A salvare il magro box office americano ci pensa il ritorno in sala di Spider-Man: No Way Home, con 11 minuti di materiale aggiuntivo, che torna in vetta con 6 milioni di incasso. La versione estesa di del film. La fine dell'estate cinematografica americana riserva qualche sorpresa visto il ritorno in vetta alla classifica degli incassi del cinecomic che aveva fatto il suo debutto al cinema a dicembre 2021. Sony ha ridistribuito il film con l'aggiunta di 11 minuti di materiali extra, incassando 6 milioni da 3.935 sale, segnando una media per sala di 1.524 dollari. Qui la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From … Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) A salvare il magro boxamericano ci pensa il ritorno in sala di-Man: No Way, con 11 minuti di materiale aggiuntivo, chein vetta con 6 milioni di incasso. La versione estesa di del film. La fine dell'estate cinematografica americana riserva qualche sorpresa visto il ritorno in vetta alla classifica degli incassi del cinecomic che aveva fatto il suo debutto al cinema a dicembre 2021. Sony ha ridistribuito il film con l'aggiunta di 11 minuti di materiali extra, incassando 6 milioni da 3.935 sale, segnando una media per sala di 1.524 dollari. Qui la nostra recensione di-Man: No Way, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di-Man: Far From …

