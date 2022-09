Salisburgo-Milan, Jaissle: “Siamo emozionati, proveremo a stressarli” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il Milan ha tanta qualità e può combattere in ogni fase della partita. Dovremo difendere bene, in maniera collettiva, dobbiamo stressarli con il nostro pressing e provare a sorprenderli. Sono un avversario fortissimo, i miei giocatori sono emozionati e contenti di poter giocare una partita così”. Così Matthias Jaissle nella conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan. Il tecnico degli austriaci ha dichiarato di essere fiducioso, spiegando che l’obiettivo è quello di convincere, in un girone decisamente complicato con Chelsea e Dinamo Zagabria a completare il quadro: “Spesso riusciamo a giocare bene, il clima allo stadio sarà particolare, fa un certo effetto sapere che si sono già dei fan in zona. Siamo umili, dobbiamo pensare a godercela”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Ilha tanta qualità e può combattere in ogni fase della partita. Dovremo difendere bene, in maniera collettiva, dobbiamocon il nostro pressing e provare a sorprenderli. Sono un avversario fortissimo, i miei giocatori sonoe contenti di poter giocare una partita così”. Così Matthiasnella conferenza stampa alla vigilia di. Il tecnico degli austriaci ha dichiarato di essere fiducioso, spiegando che l’obiettivo è quello di convincere, in un girone decisamente complicato con Chelsea e Dinamo Zagabria a completare il quadro: “Spesso riusciamo a giocare bene, il clima allo stadio sarà particolare, fa un certo effetto sapere che si sono già dei fan in zona.umili, dobbiamo pensare a godercela”. SportFace.

