Rosberg attacca Binotto e la Ferrari | ' In F2 fanno strategie e pit migliori'

(Di lunedì 5 settembre 2022) Le prestazioni sono state insufficienti a contrastare Verstappen e tornare in corsa per la vittoria. L'errore nel corso del pit - stop di Carlos Sainz aggiunge delusione alla domenicaa ...

L'assenza di una ruota durante il pit di Sainz è l'episodio sul quale Rosberg critica la gestione Binotto. Il team principal: "Non cambiamo, abbiamo persone eccezionali" ...Quella andata in scena ieri a Zandvoort è stata l'ennesima gara da dimenticare per la Ferrari, riuscita ad andare a podio con il solo Charles Leclerc. Da parte della scuderia di Maranello non sono man ...