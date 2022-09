Quante classi si possono assegnare ad un docente? Una breve guida per tutelare l’integrità psicofisica degli insegnanti (Di lunedì 5 settembre 2022) Giungono notizie di docenti che si vedono assegnate una pluralità di classi, per arrivare al completamento orario. Si parla di casi con docenti anche con più di dieci classi. Tutto ciò rischia di comportare la violazione dell’articolo 2087 de codice civile e non solo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Giungono notizie di docenti che si vedono assegnate una pluralità di, per arrivare al completamento orario. Si parla di casi con docenti anche con più di dieci. Tutto ciò rischia di comportare la violazione dell’articolo 2087 de codice civile e non solo. L'articolo .

