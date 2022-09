PSG | Al Khelaifi | «Superlega? C’è bisogno di rispettare il calcio in altro modo»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nasser Al, presidente del PSG, è tornato nuovamente a parlare del tema: ecco le sue dichiarazioni Il presidente del PSG Nasser Alha parlato a Football Talks. LE PAROLE – «Potete chiamarla, io la chiamo non-. Ilhadi essere sviluppato in unche rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi… Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione… L’ecosistemaè più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l’ecosistema. Io ed i miei colleghi all’ECA siamo fortemente contrari alla». L'articolo proviene da ...

