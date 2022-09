Omicidio della reporter di Al Jazeera, Israele ammette: «Alta possibilità che sia stata colpita dal nostro esercito» (Di lunedì 5 settembre 2022) C’è un’Alta possibilità che la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia «stata colpita accidentalmente» da spari dell’esercito israeliano. Questo l’esito dell’indagine portata avanti dallo stesso esercito (Idf) sulla morte della reporter, avvenuta lo scorso maggio durante gli scontri armati con i miliziani palestinesi a Jenin, in Cisgiordania. Anche se, si legge nell’indagine dell’esercito, «non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte» dei colpi. Chi era Shireen Abu Akleh Shireen Abu Akleh ha lavorato per anni come corrispondente di Al Jazeera sulle questioni israelo-palestninesi, fino a quando, lo scorso 11 maggio, è stata assassinata durante ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) C’è un’che ladi AlShireen Abu Akleh sia «accidentalmente» da spari dell’israeliano. Questo l’esito dell’indagine portata avanti dallo stesso(Idf) sulla morte, avvenuta lo scorso maggio durante gli scontri armati con i miliziani palestinesi a Jenin, in Cisgiordania. Anche se, si legge nell’indagine dell’, «non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte» dei colpi. Chi era Shireen Abu Akleh Shireen Abu Akleh ha lavorato per anni come corrispondente di Alsulle questioni israelo-palestninesi, fino a quando, lo scorso 11 maggio, èassassinata durante ...

TgLa7 : Ci sono le dichiarazioni della figlia di Angelo Vassallo, ucciso nel 2010 a colpi di arma da fuoco, che avrebbe rac… - direzioneprc : Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea denuncia e condanna il criminale tentativo fascista di o… - afrizox : RT @rtl1025: ???'Un nuovo tentativo di #Israele di evadere la propria responsabilità per l'omicidio' di Shireen Abu Akleh. Così Rudeinah, po… - ClaudioPierini6 : RT @PD_Lazio: 12 anni fa l'omicidio di Angelo Vassallo, il 'sindaco pescatore', per cui aspettiamo ancora giustizia. 'Vogliono portare qui… - rtl1025 : ???'Un nuovo tentativo di #Israele di evadere la propria responsabilità per l'omicidio' di Shireen Abu Akleh. Così R… -