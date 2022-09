Nicola non fa drammi: “La squadra mi sta piacendo, ha voglia di creare” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalernitana – Davide Nicola non sembra far drammi per il pareggio maturato all’Arechi tra la sua Salernitana e l’Empoli. Le sue parole ai microfoni di Dazn: Analisi – “Tutti i punti sono guadagnati per me perché sono frutto del lavoro di una settimana. Secondo me non abbiamo fatto bene in pressione nel primo tempo, così come nel riconquistare palla e nello sfruttare gli spazi che l’Empoli ci lasciava. Questo ci ha privato della velocità di palleggio, cosa che ci è venuta molto meglio nella ripresa. Peccato aver preso gol nel nostro momento migliore, quando siamo andati vicini al 3-1. Gioco – “Sono contento perché si sta proponendo gioco, i nuovi si stanno arrivando e il mercato è finito. Ora c’è da portare tutti alla massima espressione di se stessi e di squadra. Mi è piaciuto il coraggio della ripresa, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalernitana – Davidenon sembra farper il pareggio maturato all’Arechi tra la sua Salernitana e l’Empoli. Le sue parole ai microfoni di Dazn: Analisi – “Tutti i punti sono guadagnati per me perché sono frutto del lavoro di una settimana. Secondo me non abbiamo fatto bene in pressione nel primo tempo, così come nel riconquistare palla e nello sfruttare gli spazi che l’Empoli ci lasciava. Questo ci ha privato della velocità di palleggio, cosa che ci è venuta molto meglio nella ripresa. Peccato aver preso gol nel nostro momento migliore, quando siamo andati vicini al 3-1. Gioco – “Sono contento perché si sta proponendo gioco, i nuovi si stanno arrivando e il mercato è finito. Ora c’è da portare tutti alla massima espressione di se stessi e di. Mi è piaciuto il coraggio della ripresa, ...

ItaliaViva : ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento a Radio 101 per lo speciale elezioni, state con me?? P.S. Vi aspetto in diretta alle 2… - iosono_io4 : RT @giornalistiooc: non avere paura nicola - Nicola_Bressi : @banter_peter Decenni che non li assaggio ?? - tomastex : @JamesLucasIT @Nicola_Bressi non potevo non citarti : -