Napoli, Lozano ok: controlli radiologici negativi. Risentimento per Osimhen (Di lunedì 5 settembre 2022) Buone notizie in casa Napoli per quel che riguarda Hirving Lozano, costretto ad uscire nel finale del primo tempo del match contro la Lazio per una botta al viso in uno scontro di gioco. Nel corso della mattinata l’attaccante messicano si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. Anche Osimhen si è sottoposto ad un lavoro personalizzato in seguito a un Risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli. Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo, si è diviso in due: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Buone notizie in casaper quel che riguarda Hirving, costretto ad uscire nel finale del primo tempo del match contro la Lazio per una botta al viso in uno scontro di gioco. Nel corso della mattinata l’attaccante messicano si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriorie a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. Anchesi è sottoposto ad un lavoro personalizzato in seguito a unaccusato nel finale di Lazio-. Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo, si è diviso in due: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di ...

anperillo : Forza #chucky #Lozano ?????? #LazioNapoli #Napoli #SerieA - claudioruss : #Napoli Hirving #Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiolo… - pisto_gol : A Firenze sarà dura per tutti, pressano a uomo e sono molto fisici, il Napoli ha fatto fatica a costruire il suo gi… - sportface2016 : #Napoli, #Lozano ok: controlli radiologici negativi. Risentimento per #Osimhen - sportmediaset : Osimhen lavora a parte: Liverpool a rischio | Lozano, esami negativi #Osimhen #NapoliLiverpool #UCL -