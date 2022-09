Mascherine a scuola, Andreoni: “Errore iniziare senza” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Per come il coronavirus sta circolando ancora molto e per le previsioni dell’autunno, sarebbe stato meglio iniziare la scuola con la certezza di avere tutti le Mascherine in aula, docenti e alunni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), intervendo sull’inizio dell’anno scolastico, che vede per primi in Italia tornare sui banchi di scuola gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. “Immagino che a questo punto si voglia dichiarare la fine dell’emergenza, non solo a livello istituzionale-politico, ma anche tecnico-pratico ammettendo – osserva Andreoni – che il coronavirus è endemico e porterà quindi ad ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Per come il coronavirus sta circolando ancora molto e per le previsioni dell’autunno, sarebbe stato megliolacon la certezza di avere tutti lein aula, docenti e alunni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), intervendo sull’inizio dell’anno scolastico, che vede per primi in Italia tornare sui banchi digli studenti della provincia autonoma di Bolzano. “Immagino che a questo punto si voglia dichiarare la fine dell’emergenza, non solo a livello istituzionale-politico, ma anche tecnico-pratico ammettendo – osserva– che il coronavirus è endemico e porterà quindi ad ...

ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - AurelianoStingi : Carlo Cottarelli gioisce per il rientro a scuola senza mascherine e sinceramente vorremmo gioire anche noi ma con l… - vivereitalia : Scuola, Bassetti: 'Mi auguro inizi e finisca senza mascherine e Dad' - News24_it : Mascherine a scuola, Andreoni: 'Errore iniziare senza' - News24_it : Scuola, Bassetti: 'Mi auguro inizi e finisca senza mascherine e Dad' -