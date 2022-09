L’ultima sparata di Calenda disperato per i sondaggi: un governo di unità nazionale con FdI (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiarezza non è il suo forte. Ogni giorno ne spara una per finire sotto i riflettori,. L’ultimo coniglio uscito dal cilindro di Carlo Calenda: si chiama Giorgia Meloni. Proprio così. Il campione di trasformismo che sogna il terzo polo si aggrappa all’ipotesi di un fantomatico governo di unità nazionale con dentro la leader di Fratelli d’Italia. Una mossa disperata? Una boutade? Del resto il campione di trasformismo, ex dem, leader di Azione, oggi all’alleato dell’ex nemico Renzi, non è nuovo a improvvise capriole. Ora Calenda pensa a un governo con Meloni “Dopo il voto del 25 settembre non farò un’alleanza con il Pd altrimenti la avrei fatta prima. Io voglio un governo di larga coalizione, di pacificazione. Il mio non è ‘un mai con il Pd’, ma penso che vada rifatto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiarezza non è il suo forte. Ogni giorno ne spara una per finire sotto i riflettori,. L’ultimo coniglio uscito dal cilindro di Carlo: si chiama Giorgia Meloni. Proprio così. Il campione di trasformismo che sogna il terzo polo si aggrappa all’ipotesi di un fantomaticodicon dentro la leader di Fratelli d’Italia. Una mossa disperata? Una boutade? Del resto il campione di trasformismo, ex dem, leader di Azione, oggi all’alleato dell’ex nemico Renzi, non è nuovo a improvvise capriole. Orapensa a uncon Meloni “Dopo il voto del 25 settembre non farò un’alleanza con il Pd altrimenti la avrei fatta prima. Io voglio undi larga coalizione, di pacificazione. Il mio non è ‘un mai con il Pd’, ma penso che vada rifatto ...

NicolaPorro : ?? L'ultima accusa del #Pd alla #Meloni è inarrivabile ?? - SecolodItalia1 : L’ultima sparata di Calenda disperato per i sondaggi: un governo di unità nazionale con FdI - kfriedstripper : @_gauchecaviar quando non hanno idea di quello che stanno dicendo, tipo l’ultima sparata che ha fatto sul cinema. l… - RobertoBaruzzi : @mario_s @Delligi @AvvocatoAtomico Secondo la tua testa una persona dovrebbe comunque dire 'oh non c'è problema, ch… - andreis_che : @fabianaCa35 @Denissin87 @pietroraffa Io non governo nessuno. La peggiore perché crea odio e discriminazione. Come… -