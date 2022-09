Fuoco nel reparto di Ortopedia del Santa Corona, 85 pazienti evacuati. Tre intossicati, uno in rianimazione. Ospedale in emergenza. Asl2: “sospesi gli interventi e gli esami programmati” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio, è stato spento dai vigili del Fuoco. Si indaga sull’origine delle fiamme. L’Asl2: “Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio, è stato spento dai vigili del. Si indaga sull’origine delle fiamme. L’: “Glisono stati rimandati e verranno rinei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili”

