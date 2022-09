Francia: al via il processo agli otto imputati per il massacro di Nizza (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via oggi il processo in Francia agli imputanti del terribile attentato di Nizza, dove persero la vita 86 persone. Il 14 luglio 2016, un 31enne tunisino, al volante di un camion, poco dopo la fine dei tradizionali fuochi d’artificio orgaNizzati in occasione della festa nazionale, imboccò la Promenade des Anglais investendo in velocità la Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via oggi ilinimputanti del terribile attentato di, dove persero la vita 86 persone. Il 14 luglio 2016, un 31enne tunisino, al volante di un camion, poco dopo la fine dei tradizionali fuochi d’artificio orgati in occasione della festa nazionale, imboccò la Promenade des Anglais investendo in velocità la

