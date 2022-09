Elezioni, non stupiamoci se a determinare il voto saranno le differenze di genere (Di lunedì 5 settembre 2022) di Roberta Ravello L’allontanamento femminile dal conservatorismo è strutturale e porta le donne alla sinistra progressista. Questo succede perché la sinistra, che un tempo difendeva gli uomini operai, è colonizzata da lavoratrici che combattono per le stesse posizioni lavorative. L’economia contemporanea grazie alla tecnologia è sempre più affrancata dai lavori industriali pesanti e non pone vincoli al sesso dei dipendenti, mentre il lavoro impiegatizio non richiede forza fisica ma cultura, in un paese dove ci sono più laureate che laureati. Quanto più le sinistre si spostano dalle questioni del lavoro in senso industriale verso i diritti civili, l’ambientalismo, il femminismo e i diritti di “genere”, tanto più le donne convolano a sinistra. L’altro lato di questo quadro è il relativo declino simultaneo per le prospettive degli uomini. I dati pubblici mostrano che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) di Roberta Ravello L’allontanamento femminile dal conservatorismo è strutturale e porta le donne alla sinistra progressista. Questo succede perché la sinistra, che un tempo difendeva gli uomini operai, è colonizzata da lavoratrici che combattono per le stesse posizioni lavorative. L’economia contemporanea grazie alla tecnologia è sempre più affrancata dai lavori industriali pesanti e non pone vincoli al sesso dei dipendenti, mentre il lavoro impiegatizio non richiede forza fisica ma cultura, in un paese dove ci sono più laureate che laureati. Quanto più le sinistre si spostano dalle questioni del lavoro in senso industriale verso i diritti civili, l’ambientalismo, il femminismo e i diritti di “”, tanto più le donne convolano a sinistra. L’altro lato di questo quadro è il relativo declino simultaneo per le prospettive degli uomini. I dati pubblici mostrano che ...

